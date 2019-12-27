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27 грудня • оновлено в 11:23
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Зеленський призначив нову главу ДБР: хто вона

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Президент Володимир Зеленський звільнив главу Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив на його місце народну депутатку партії "Слуга народу" Ірину Венедіктову.

Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави 27 грудня.

"Звільнити Трубу Романа Михайловича з посади Директора Державного бюро розслідувань", – сказано в указі.

Зеленський призначив Ірину Веденіктову виконуючою обов'язки глави ДБР

Зеленський призначив Ірину Веденіктову виконуючою обов'язки глави ДБР

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну тимчасово виконуючою обов’язки Директора Державного бюро розслідувань", – сказано на сайті президента.

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Автор
Гліб Іванов
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