Зеленський призначив нового першого заступника голови СБУ: названо ім'я

Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ.

Відповідний указ з'явився на сайті президента 22 травня. Також Баканов є головою партії Зеленського "Слуга народу".

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником глави СБУ – начальником ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", – йдеться в документі.

Іван Баканов emmiwelentain.com

Іван Баканов є уродженцем Кривого Рогу і другом дитинства шостого президента України. З січня 2013-го керував "Кварталом 95". З 2017 року очолює партію "Слуга народу".

Іван Баканов Facebook Ivan Bakanov

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що очолити Службу безпеки України може генерал Андрій Кміта.

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

На посаду начальника Генштабу Збройних сил був призначений Руслан Хомчак. Главою АП став радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан, а його першим заступником став Сергій Трофімов.

Андрія Геруса Зеленський призначив Представником Президента України в Кабінеті Міністрів.

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