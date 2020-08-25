Зеленський призначив нового командувача Силами спецоперацій

Президент України Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана новим командувачем Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Відповідний указ №358/2020 він підписав 25 серпня. Іншим документом №357/2020 з цієї посади звільнений Ігор Луньов, повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський провів зустріч з новим командувачем ССО, під час якої він заявив про необхідність більш агресивних заходів для протидії викликам. Зокрема, йдеться про адекватну реакцію на провокаційні дії з боку противника.

"Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, значить і командування, і особовий склад ССО повинні більше працювати над їх недопущенням і превентивними заходами", – зазначив президент.

При цьому Зеленський зауважив, що в умовах перемир'я завдання для Операції об'єднаних сил змінилися.

Указ про призначення Галагана командувачем ССО

Указ про звільнення Ігоря Луньова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Володимир Зеленський змінив главу Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом ("Альфа") Служби безпеки України. Його очолив Сергій Дусик, замінивши на цій посаді Олександра Устименка.

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