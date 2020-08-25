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Зеленський призначив нового командувача Силами спецоперацій

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Зеленський призначив Галагана командувачем ССО

Зеленський призначив Галагана командувачем ССО. Фото Офіс президента.

Президент України Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана новим командувачем Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Відповідний указ №358/2020 він підписав 25 серпня. Іншим документом №357/2020 з цієї посади звільнений Ігор Луньов, повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський провів зустріч з новим командувачем ССО, під час якої він заявив про необхідність більш агресивних заходів для протидії викликам. Зокрема, йдеться про адекватну реакцію на провокаційні дії з боку противника.

"Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, значить і командування, і особовий склад ССО повинні більше працювати над їх недопущенням і превентивними заходами", – зазначив президент.

При цьому Зеленський зауважив, що в умовах перемир'я завдання для Операції об'єднаних сил змінилися.

Указ про призначення Галагана командувачем ССО

Указ про призначення Галагана командувачем ССО

Указ про звільнення Ігоря Луньова

Указ про звільнення Ігоря Луньова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Володимир Зеленський змінив главу Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом ("Альфа") Служби безпеки України. Його очолив Сергій Дусик, замінивши на цій посаді Олександра Устименка.

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УкраїнаСили спеціальних операцій ЗС УкраїниЗбройні сили УкраїниИгор ЛуньовВолодимир Зеленський
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