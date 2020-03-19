Зеленський призначив нового голову Тернопільщини: хто він

Президент України Володимир Зеленський 19 березня підписав указ про призначення Володимира Труша головою Тернопільської ОДА. Одразу після цього він провів з ним зустріч.

Як повідомляється на сайті президента України, вручаючи чиновнику службове посвідчення, глава держави привітав його і побажав успіхів в роботі.

Також, спілкуючись з Трушем, Зеленський відзначив важливість вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, мова йшла про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проєктів на Тернопільщині. Зі свого боку голова Тернопільської ОДА подякував президенту за довіру.

Володимир Зеленський і Володимир Труш Сайт президента України

Відзначимо, що Володимир Труш народився у 1980 році в селі Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Він має вищу освіту, в 2002 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр економіки і підприємництва) і "Філологія" (бакалавр філології).

У 2019 Труш закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр права). З 2002 по 2008 рік працював в структурі податкової міліції Івано-Франківської області.

У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Зеленський призначив новим головою Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка. При цьому указом №73/2020 президент звільнив Ірину Купрейчик від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА.

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