Призначено нового голову Полтавської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Синєгубова головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Відповідний документ №843/2019 оприлюднений на сайті Офісу президента 11 листопада. А 12-го перший заступник голови ОП Сергій Трофімов у приміщені Полтавської ОДА офіційно представив її нового главу, передає Poltavske.tv.

Відомо, що іншим своїм указом, №797, глава держави звільнив Олега Пругла від тимчасового виконання обов'язків голови Полтавської держадміністрації.

Олег Синєгубов poltava.to

Під час свого призначення Синєгубов заявив, що проведе аудит усіх рішень очолюваної ним ОДА, а також створить на її базі декілька офісів на кшталт мініпредставництв ОП.

Скріншот president.gov.ua

"Наведення ладу та зміна місцевої влади для того, щоб люди почули, що відбуваються зміни на покращення. Буде зроблено повний аудит рішень, що ухвалювалися, на предмет відповідності їх до закону та ефективності. Буде відкрито тут два офіси: щодо залучення інвестицій та з відповідного реформування, для того, щоб усі програми президента були реалізовані на місцях", – сказав новий глава Полтавщини.

Призначення Олега Синєгубова головою Полтавської ОДА poltavske.tv

Олег Синєгубов – уродженець міста Харків, йому 36 років. Досі є деканом факультету у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Окрім викладацької та наукової роботи Синєгубов також займається приватним підприємництвом. Є власником ТОВ "Насіння Слобожанщини" і ТОВ "Синєгубов, Соболєв та партнери". А також співзасновником комерційних підприємств – ТОВ "Віката" (здійснює операції із нерухомістю), ТОВ "Сібоней сервіс" (консультування з питань комерційної діяльності й керування) та адвокатського об'єднання "Раскосов Лойес Груп".

У 2018 році претендував на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, однак не пройшов конкурсний відбір. Під час виборів до Верховної Ради у 2019-му був довіреною особою кандидата у народні депутати від партії "Слуга народу" Олексія Красова у виборчому окрузі №180.

У жовтні 2019-го уряд погодив призначення Синєгубова головою Полтавської ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський змінив голову ОДА у Кіровоградській області.

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