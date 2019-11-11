Зеленський призначив нового голову Кіровоградської ОДА: що про нього відомо

Андрій Балонь призначений новим главою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Указ про призначення президент Володимир Зеленський підписав 8 листопада, а 11-го перший заступник голови ОП Сергій Трофимов офіційно представив Балоня, передає пресслужба глави держави.

"Хочу запевнити вас, що повною мірою розумію, які виклики стоять переді мною та моєю командою задля того, щоб Кіровоградщина звучала по-інакшому, звучала по-новому, як того вимагає час. Розумію й те, що самому мені не впоратися, тому я готовий до широкої публічної комунікації з вами", – заявив Балонь.

Він підкреслив, що разом з командою буде продовжувати в регіоні важливі реформи, розпочаті президентом і урядом в усіх сферах суспільного життя.

Керівник облдержадміністрації також повідомив, що особливу увагу приділятиме створенню нових робочих місць, поліпшенню інвестиційної привабливості регіону та підвищенню рівня заробітної плати в області.

Довідка. Андрій Балонь народився 1982 року. У 2003-му закінчив Національний університет внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство", у 2017 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Фінанси і кредит". Кандидат юридичних наук. У 2003-2015 рр. працював на різних посадах у структурі Міністерства внутрішніх справ України. З 2017 до 2019 року був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Займався підприємницькою діяльністю.

Сергій Трофимов і Андрій Балонь president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський відзначився ще одним резонансним кадровим рішенням, звільнивши Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті міністрів. Одіозного нардепа пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

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