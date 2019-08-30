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Зеленський призначив нового главу "Укроборонпрому": хто він

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Президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавічуса новим головою "Укроборонпрому".

Указом №640/2019 він звільнив Павла Букіна з посади гендиректора Держконцерну і перевів на його місце Абромавічуса, який входив до наглядової ради "Укроборонпрому".

"Призначити Абромавічуса Айвараса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", – йдеться в указі №641/2019 від 30 серпня.

Павло Букін (зліва)

Павло Букін (зліва)

Укрінформ

Айварас Абромавічус

Айварас Абромавічус

Цензор.нет

Айварас Абромавічусколишній міністр економічного розвитку і торгівлі (грудень 2014 - лютий 2016). Перед призначенням у Кабмін уродженець Литви отримав українське громадянство.

Він подав у відставку добровільно через небажання "бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима".

Пі час передвиборної кампанії він активно консультував президента Володимира Зеленського, який у червні призначив його членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

Також раніше ЗМІ називали Абромавічуса одним із кандидатів на пост прем'єр-міністра України.

Зеленський призначив нового главу "Укроборонпрому": хто він

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • "Укроборонпром" опинився в центрі скандалу в лютому. Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей з Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.

  • При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування.

  • Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

  • У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".

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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Неожиданное назначение . Но по видимому не случайное .
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Достойное назначение!
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