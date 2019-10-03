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3 жовтня • оновлено в 15:51
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Зеленський призначив нового секретаря РНБО: ким він був раніше

30.9т Читати матеріал російською

Новим секретарем Ради нацбезпеки і оборони став колишній заступник голови РНБО Олексій Данілов.

Відповідний указ з'явився на сайті президента 3 жовтня.

"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки та оборони України", – зазначено у документі.

Посаду заступника голови РНБО Данілов отримав у липні 2019 року. У 90-х роках він був мером Луганська, у 2004 році під час виборів президента очолював штаб Віктора Ющенка, а потім став губернатором і пройшов до Верховної Ради від БЮТ, пише theBabel. У 2007 році він припинив політичну діяльність і не поновлював її до 2014-го.

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Також за плечима у новопризначеного секретаря РНБО посада заступника директора Європейського інституту інтеграції та розвитку і верховенство в громадській організації "Суспільне око".

Олексій Данілов

Олексій Данілов

Facebook Данілов

За словами самого Данілова, до крісла мера він пробував себе у бізнесі, але пізніше вирішив піти на вибори. При цьому йшов він зі своєї посади зі скандалом – СБУ відкрила справу на його дружину, а його самого зняли за нібито фінансові махінації.

Як писав OBOZREVATEL, попередній секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США, про що раніше писали ЗМІ.

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Небайдужий Юрій
Небайдужий Юрій
Апогей зебелизма! Бандит из лихих 90-х, подельник луганского смотрящего "Доброслава" возглавил СНБО!!!
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Johnson Peter
Johnson Peter
Данилюка на Данілова... Збіг, але так символічно.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
как как..дрочиславович?!
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Кто о чём, а вшивый о бане ! У тебя проблемы с потенцией ?
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