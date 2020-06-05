Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України.
Відповідний указ опублікований на сайті президента.
Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента (пізніше – Офісу президента) з 15 жовтня 2016 року по 4 вересня 2019 року.
Був призначений на цю посаду після загибелі свого попередника Андрія Таранова, що розбився на водному мотоциклі в Києві. Відповідав за напрямок спецслужб.
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