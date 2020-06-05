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5 червня • оновлено в 13:54
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Зеленський призначив Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки

1.3т
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Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента (пізніше – Офісу президента) з 15 жовтня 2016 року по 4 вересня 2019 року.

Був призначений на цю посаду після загибелі свого попередника Андрія Таранова, що розбився на водному мотоциклі в Києві. Відповідав за напрямок спецслужб.

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