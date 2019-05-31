Зеленський призначить в СБУ людей Коломойського і Авакова: що відомо

Президент України Володимир Зеленський призначить на керівні посади в СБУ людей олігарха Ігоря Коломойського, голови МВС Арсена Авакова і фабрікатора політичних справ.

Мова, за даними джерела "Страны" в оточенні глави держави, йде про Віталія Бунечка, Олега Козловського та Олексія Петрова.

Володимир Зеленський 24 канал

Полковника Бунечка називають людиною Ігоря Коломойського. Його рідний брат В'ячеслав займає пост начальника претензійно-позовного управління департаменту юридичного забезпечення "Укрнафти". Саме він представляв інтереси компанії з орбіти Коломойського в судових справах з НАБУ.

Сам Віталій Бунечко був фігурантом корупційних скандалів. Зокрема, його звинувачували в 2015 році в спробі впливати на тендери "Енергоатому", а також в кришуванні компанії "Укргазвидобування".

Бунечко, за даними видання, пророкують місце заступника голови СБУ Олега Фролова (він курирує Департамент оперативно-технічних заходів, який забезпечує "прослушку").

Олег Козловський - людина Авакова.

З березня 2015 року до 2018, коли АТО перетворилася в ООС, Козловський був начальником луганського обласного СБУ.

З вересня минулого року Козловський стає керівником Департаменту оперативної підтримки Нацполіціі (щось на кшталт розвідки в поліції).

А в січні Аваков призначив його заступником голови поліції. У заяві відомства зазначалося, що завдяки департаменту, створеному Козловським, були попереджені багато фальсифікації на виборах-2019.

Олексій Петров - глава контррозвідки СБУ. За інформацією видання, він брав участь у фабрикації політичних справ - зокрема, проти "Страны" за матеріали про відпочинок Порошенка на Мальдівах.

"Петрову у в'язницю пора, а не на підвищення. Це той кадр, який ввів у широкий вжиток провокації по важким статтями", - писав про генерала колишній глава прес-служби СБУ Станіслав Речинський.

Тим часом, 31 травня Зеленський видав укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

Так, він звільнив з посади першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і відсторонив його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Також президент звільнив з посади начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області Олега Валендюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 травня Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.

Напередодні президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення голови СБУ Василя Грицака.

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