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Зеленський приревнував Меркель до Порошенка й осоромився: з'явилося відео

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Президент України Володимир Зеленський потрапив у конфуз, відповідаючи на запитання про зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель із його попередником Петром Порошенком.

Інцидент трапився під час спільного брифінгу голови України і канцлера Німеччини у вівторок, 18 червня. Відповідне відео поширили в соцмережах. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, журналісти поцікавилися, що він думає з приводу того, що є докази присутності російських танків на Донбасі, які представили США на зустрічі Меркель із Порошенком.

"Чесно кажучи, я вдячний за запитання. Я не знав, що пані канцлер зустрічалася з паном Порошенком. Але це справа пані канцлера, це нормально. Але на вищому рівні пані канцлер зустрічається зараз із президентом України", – відповів президент, помітно розгубившись.

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Зеленський і Меркель

Зеленський і Меркель

Після слів Зеленського почувся сміх Меркель. Розвеселила відповідь і присутніх журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Меркель, незважаючи на погане самопочуття на їх зустрічі, була в безпеці поряд із ним. У Росії президента України присоромили за те, що він нібито вчинив "не по-чоловічому".

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Особи
Володимир ЗеленськийАнгела МеркельПетро Порошенко
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
так а шо с российскими танками.
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