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30 вересня • оновлено в 06:00
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Зеленський прийняв відставку Данилюка – ЗМІ

9.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити керівника РНБО Олександра Данилюка.

За інформацією Цензор.НЕТ, таке рішення український президент прийняв після серії консультацій в суботу та неділю.

Олександр Данилюк та Володимир Зеленський

Олександр Данилюк та Володимир Зеленський

ВВС

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL першим повідомив про те, що Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США, про що раніше писали в ЗМІ.

У той же час джерела " Української правди " повідомляють, що Данилюк написав заяву в зв'язку з конфліктом з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

За даними OBOZREVATEL, тепер саме Богдан претендує на посаду секретаря РНБО, який хоче "піти в тінь" після скандалів навколо його особистості.

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
Кто бы что не говорил, но Данилюк реально поумнее других зебизян будет. Он о будущем думает
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Данилюк понял, что укроину не спасти уже. Безопасность ей не треба. Умен скотыняка!!!
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