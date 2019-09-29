Зеленський прийняв відставку Данилюка – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити керівника РНБО Олександра Данилюка.

За інформацією Цензор.НЕТ, таке рішення український президент прийняв після серії консультацій в суботу та неділю.

Олександр Данилюк та Володимир Зеленський ВВС

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL першим повідомив про те, що Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США, про що раніше писали в ЗМІ.

У той же час джерела " Української правди " повідомляють, що Данилюк написав заяву в зв'язку з конфліктом з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

За даними OBOZREVATEL, тепер саме Богдан претендує на посаду секретаря РНБО, який хоче "піти в тінь" після скандалів навколо його особистості.

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