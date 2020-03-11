Зеленський пригрозив ударом у відповідь на Донбасі

Українські військові будуть адекватно відповідати на обстріл противника в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 11 березня, під час представлення нового міністра оборони України Андрія Тарана.

"Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність давати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну потужну відповідь на дії агресора", – повідомив глава держави.

Володимир Зеленський

Нагадаємо, що на Донбасі 10 березня внаслідок обстрілу з боку терористів загинули двоє бійців ООС і дев'ять отримали поранення.

Пізніше волонтер Микола Лазарович назвав імена військовослужбовців ЗСУ, загиблих 10 березня під час обстрілу військової вантажівки на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командування ООС виступило з жорстким попередженням на адресу збройних формувань Росії на Донбасі, а також озвучило втрати ворога з початку березня.

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