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11 березня • оновлено в 12:37
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/ Політика

Зеленський пригрозив ударом у відповідь на Донбасі

21.8т
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Українські військові будуть адекватно відповідати на обстріл противника в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 11 березня, під час представлення нового міністра оборони України Андрія Тарана.

"Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність давати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну потужну відповідь на дії агресора", – повідомив глава держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Нагадаємо, що на Донбасі 10 березня внаслідок обстрілу з боку терористів загинули двоє бійців ООС і дев'ять отримали поранення.

Пізніше волонтер Микола Лазарович назвав імена військовослужбовців ЗСУ, загиблих 10 березня під час обстрілу військової вантажівки на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командування ООС виступило з жорстким попередженням на адресу збройних формувань Росії на Донбасі, а також озвучило втрати ворога з початку березня.

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Автор
Тимур Григоренко, Андрій Таран
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Теги
Офіс президента Міністерство оборони України
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ах Моська, знать она сильна...)))
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Головне, щоб слова не розходилися зі справами!!! ВВХ продовжує безкарно вбивати українців!!!
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Mega Death
Mega Death
Соломянюк Олекса, Продолжит еще 16 лет. Вам же это нравится))
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Кропива Макс
Кропива Макс
Что такое? А просто перестать стрелять не работает?
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