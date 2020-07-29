Зеленський пригрозив потужною відповіддю ЗСУ на обстріли терористів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри перемир'я, воїни ЗСУ будуть давати жорстку відсіч російським терористам у разі серйозних збройних атак.

Таке попередження він озвучив під час пресбрифінгу у лікарні "Охматдит". Глава держави наголосив, що не сумнівається у міці української армії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується наших воїнів, ви знаєте, що вони у нас дуже потужні, вони Герої. Якщо буде здійснюватися якась річ серйозна, атака, серйозні постріли, які виходять з рамок, про що ми домовилися, вони будуть дуже потужно відповідати", – запевнив Зеленський.

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