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Зеленський пригрозив потужною відповіддю ЗСУ на обстріли терористів

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
6,6 т.
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри перемир'я, воїни ЗСУ будуть давати жорстку відсіч російським терористам у разі серйозних збройних атак.

Таке попередження він озвучив під час пресбрифінгу у лікарні "Охматдит". Глава держави наголосив, що не сумнівається у міці української армії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується наших воїнів, ви знаєте, що вони у нас дуже потужні, вони Герої. Якщо буде здійснюватися якась річ серйозна, атака, серйозні постріли, які виходять з рамок, про що ми домовилися, вони будуть дуже потужно відповідати", – запевнив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіПеремир'я на ДонбасіЗбройні сили УкраїниВолодимир Зеленський
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