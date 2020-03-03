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3 березня • оновлено в 22:00
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Зеленський прибув на закриту зустріч "Слуг народу". Фото кортежу

18т
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На закриту зустріч депутатів "Слуги народу" у вівторок, 3 березня, прибув президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив власний кореспондент OBOZREVATEL. Попередньо, кортеж глави держави складався з 4 авто.

Додамо, "слуги" зібралися ввечері в кінозалі Верховної Ради. За даними джерел, вони повинні обговорити ймовірні перестановки в Кабміні.

Зеленський прибув на закриту зустріч "Слуг народу". Фото кортежу

Скрін видео

Кортеж Зеленського прибув на зустріч СН

Кортеж Зеленського прибув на зустріч СН

Кортеж Зеленського прибув на зустріч СН

Кортеж Зеленського прибув на зустріч СН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу фотографии політика
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
какие классные велики. А рояль в кинозале есть?
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
зезебо бики, когда уже снесете тот сброд, что вы в раду и администрацию президента запихнули?))
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Serov Oleg
Serov Oleg
клоун,премьер-Азаров,генпрокурор-Портнов,министр юстиции-Лукаш,министр МВД-Бужанский,первый вице-премьер-Шарий,глава СБУ-Рабинович....
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