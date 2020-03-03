Зеленський прибув на закриту зустріч "Слуг народу". Фото кортежу

На закриту зустріч депутатів "Слуги народу" у вівторок, 3 березня, прибув президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив власний кореспондент OBOZREVATEL. Попередньо, кортеж глави держави складався з 4 авто.

Додамо, "слуги" зібралися ввечері в кінозалі Верховної Ради. За даними джерел, вони повинні обговорити ймовірні перестановки в Кабміні.

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Кортеж Зеленського прибув на зустріч СН

Кортеж Зеленського прибув на зустріч СН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін пояснив, що фракція повинна прийняти рішення щодо звільнення прем'єр-міністра або інших членів Кабміну після зборів 3 березня.

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