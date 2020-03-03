Зеленський прибув на закриту зустріч "Слуг народу". Фото кортежу

На закриту зустріч депутатів "Слуги народу" у вівторок, 3 березня, прибув президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомив власний кореспондент OBOZREVATEL. Попередньо, кортеж глави держави складався з 4 авто.
Додамо, "слуги" зібралися ввечері в кінозалі Верховної Ради. За даними джерел, вони повинні обговорити ймовірні перестановки в Кабміні.
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Кортеж Зеленського прибув на зустріч СН
Кортеж Зеленського прибув на зустріч СН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За даними джерел OBOZREVATEL, Олексій Гончарук на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 4 березня може подати у відставку.
Сам Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він спростував.
Новим прем'єр-міністром може стати нинішній віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
За даними соцопитувань, 44% українців висловилися за відставку Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком, 37% – проти.
Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін пояснив, що фракція повинна прийняти рішення щодо звільнення прем'єр-міністра або інших членів Кабміну після зборів 3 березня.
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