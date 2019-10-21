Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 09:39
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський прибув до Японії: на країну насуваються сильні тайфуни

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський із робочим візитом прибув до Японії.

Про це вранці у понеділок, 21 жовтня, повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто, а також проведе переговори з прем'єр-міністром Сіндзо Абе.

Зеленський у Японії

Зеленський у Японії

Офіс президента

Заплановані зустрічі з керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Новини
"Як дитина!" У сеймі Латвії зняли Зеленського, який грався молотком: українці сміються
Зеленський у Японії

Зеленський у Японії

Офіс президента

Водночас у Японії очікуються важкі погодні умови – до берегів країни з півдня наближаються два нових тайфуни Неогурі і Буалу, передає svpressa.

Неогурі має підійти вранці 22 жовтня, а Буалу ударить у ніч на 26 жовтня. Пориви вітру очікуються від 45 до 50 метрів на секунду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі Зеленського зганьбилися, переплутавши Латвію, до якої вирушив глава держави, із Литвою.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
1
12
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидушов Николай
Сидушов Николай
зеля прямо катастрофа ходячая.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стадо шавок паРРашных сбежалось. Шакалье - идите путЕну лижите! Это ваш фюрер!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дома нет дел??Летел бы в Пхукет..там хоть покупаться можно..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сироткин Андрюха, свинья - у тебя в твоём хлеву полно дел! Иди гoвно разгребай, животное Кацaп!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Сироткин Андрюха, дома нет дел? Че так распереживалси?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel