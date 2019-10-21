Зеленський прибув до Японії: на країну насуваються сильні тайфуни

Президент України Володимир Зеленський із робочим візитом прибув до Японії.

Про це вранці у понеділок, 21 жовтня, повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто, а також проведе переговори з прем'єр-міністром Сіндзо Абе.

Зеленський у Японії Офіс президента

Заплановані зустрічі з керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Зеленський у Японії Офіс президента

Водночас у Японії очікуються важкі погодні умови – до берегів країни з півдня наближаються два нових тайфуни Неогурі і Буалу, передає svpressa.

Неогурі має підійти вранці 22 жовтня, а Буалу ударить у ніч на 26 жовтня. Пориви вітру очікуються від 45 до 50 метрів на секунду.

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY – Офіс Президента (@APUkraine) October 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі Зеленського зганьбилися, переплутавши Латвію, до якої вирушив глава держави, із Литвою.

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