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30 жовтня • оновлено в 13:05
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Зеленський представив план деокупації Донбасу та Криму

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В Україні потрібно створити державну стратегію безпечної реінтеграції Донбасу і Криму.

Про це в середу, 30 жовтня, на форумі в Маріуполі заявив президент Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після п'яти років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і, нагадую, Криму... Суспільству потрібно домовитися між собою, і це дуже важливо, тому що сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу й Криму", – зазначив він.

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Гарант підкреслив, що необхідно розвивати інформаційну та гуманітарну політику щодо тимчасово окупованих територій.

"Що держава має зробити вже зараз... Крім дипломатії, нашим пріоритетом є інформаційна та гуманітарна політика щодо Донбасу й Криму... що є нашим спільним викликом і нашою спільною відповідальністю – влади, ЗМІ та кожного користувача соціальних мереж. Сьогодні Крим взагалі відсутній у великих масмедіа, він зник із інформаційного порядку денного ЗМІ. А згадка про людей на підконтрольних територіях Донбасу так чи інакше пов'язана тільки з війною, що ставить на цьому негативне тавро", – додав він.

Також президент акцентував на важливості саміту "нормандської четвірки".

"Зустріч у "нормандському форматі" має відбутися, тому що ми мусимо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", – пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня в Маріуполі, куди прибув на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, влаштували масові акції протесту.

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Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Маріуполь
Теги
Крим Донбас
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Интересно какие территории Укра потеряет при Зеленском!!!???)))))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украинские планы по освоению Альфа Центавры выглядели бы более реалистично
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Вот на фига Украине "возвращать" Крым? Пусть лучше Флориду возвращают - там климат лучше, можно на зиму приезжать.
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