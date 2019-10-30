Зеленський представив план деокупації Донбасу та Криму

В Україні потрібно створити державну стратегію безпечної реінтеграції Донбасу і Криму.
Про це в середу, 30 жовтня, на форумі в Маріуполі заявив президент Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".
"Після п'яти років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і, нагадую, Криму... Суспільству потрібно домовитися між собою, і це дуже важливо, тому що сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу й Криму", – зазначив він.
Гарант підкреслив, що необхідно розвивати інформаційну та гуманітарну політику щодо тимчасово окупованих територій.
"Що держава має зробити вже зараз... Крім дипломатії, нашим пріоритетом є інформаційна та гуманітарна політика щодо Донбасу й Криму... що є нашим спільним викликом і нашою спільною відповідальністю – влади, ЗМІ та кожного користувача соціальних мереж. Сьогодні Крим взагалі відсутній у великих масмедіа, він зник із інформаційного порядку денного ЗМІ. А згадка про людей на підконтрольних територіях Донбасу так чи інакше пов'язана тільки з війною, що ставить на цьому негативне тавро", – додав він.
Також президент акцентував на важливості саміту "нормандської четвірки".
"Зустріч у "нормандському форматі" має відбутися, тому що ми мусимо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", – пояснив Зеленський.
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня в Маріуполі, куди прибув на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, влаштували масові акції протесту.
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