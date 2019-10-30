Зеленський представив план деокупації Донбасу та Криму

В Україні потрібно створити державну стратегію безпечної реінтеграції Донбасу і Криму.

Про це в середу, 30 жовтня, на форумі в Маріуполі заявив президент Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після п'яти років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і, нагадую, Криму... Суспільству потрібно домовитися між собою, і це дуже важливо, тому що сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу й Криму", – зазначив він.

Новини У Маріуполі студенти масово захворіли після зустрічі із Зеленським

Гарант підкреслив, що необхідно розвивати інформаційну та гуманітарну політику щодо тимчасово окупованих територій.

"Що держава має зробити вже зараз... Крім дипломатії, нашим пріоритетом є інформаційна та гуманітарна політика щодо Донбасу й Криму... що є нашим спільним викликом і нашою спільною відповідальністю – влади, ЗМІ та кожного користувача соціальних мереж. Сьогодні Крим взагалі відсутній у великих масмедіа, він зник із інформаційного порядку денного ЗМІ. А згадка про людей на підконтрольних територіях Донбасу так чи інакше пов'язана тільки з війною, що ставить на цьому негативне тавро", – додав він.

Також президент акцентував на важливості саміту "нормандської четвірки".

"Зустріч у "нормандському форматі" має відбутися, тому що ми мусимо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", – пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня в Маріуполі, куди прибув на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, влаштували масові акції протесту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!