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/Політика

Зеленський пояснив, чому розпускає Раду

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами парламентських фракцій 21 травня пояснив, чому вирішив розпустити Верховну Раду і відкрити шлях до дострокових виборів.

Він вважає, що чинний парламент вичерпав свою довіру у громадян України, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Це — оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов'язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції", — заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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В Татьяна
В Татьяна
Не пам'ятаю, щоб інший парламент мав кредит довіри вище 5-10%..на 1,5 місяці підуть раніше- прям "подія"...президент має право розпустити, але скористатися цією можливістю повинен в конституційний спосіб.. Починати гаранту з порушення закону? Розпустив одночасно парламент, сказав, щоб уряд писав заяви (уряд у відчтавку пішов)і як тепер країні бути? Популізм..краще б в перший день показав керівника адміністрації..міністра оборони..да кого небуть..Пане Зеленський в мене питання: - ви взагалі розумієте про що говорите? Язик у вас гострий- хотілось щоб і розум такий був.
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Skoraij Anna
Skoraij Anna
БРЕШЕ! РАДА ЗОВСІМ НЕ ВТРАТИЛА ДОВІРИ НАРОДУ!!!
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