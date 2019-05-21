Зеленський пояснив, чому розпускає Раду

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами парламентських фракцій 21 травня пояснив, чому вирішив розпустити Верховну Раду і відкрити шлях до дострокових виборів.

Він вважає, що чинний парламент вичерпав свою довіру у громадян України, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Це — оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов'язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський Сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня під час інавгурації Зеленський заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради.

21 травня він провів консультації з парламентськими фракціями і групами щодо цього питання.

За підсумками зустрічі президент домовився з лідерами фракцій Верховної Ради про розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

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