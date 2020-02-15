Зеленський пояснив, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що діалог з російським лідером Володимиром Путіним приніс результати.

Під час бесіди з модератором на Мюнхенській безпековій конференції він зауважив, що завдяки цьому вдалося розблокувати Нормандський формат, звільнити політв'язнів, повернути полонених моряків і захоплені Росією кораблі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Зеленський пояснив, чому пішов на прямий діалог з Путіним In Time Ukraine

"Ми почали діалог з президентом Російської Федерації по телефону, хоча багато хто був проти, як всередині країни, так і поза нею. Деякі українці називали це “зрадою” українських інтересів, але для мене українські інтереси – це прості люди", – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що результати було видно вже після першої розмови. "Ми обміняли моряків, потім повернули політв'язнів, кораблі", - сказав він.

Зеленський пояснив, чому пішов на прямий діалог з Путіним In Time Ukraine

Зеленський додав, що це було тільки початком його діалогу з Путіним, завдяки якому вдалося розблокувати Нормандський формат.

"Ми зустрілися в Нормандії. Було прохолодно ... не тільки на вулиці. У результаті ми повернули 75 українців після зустрічі в Нормандські форматі", – зазначив Зеленський, додавши, що хоч результат і хороший, але цього мало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна веде підготовку до масового обміну утримуваними особами.

Нагадаємо, що 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "ЛНР" і "ДНР". В Україну повернулися 76 осіб, а "Л / ДНР" видали 124 людини.

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