Зеленський повинен піти на ізоляцію після зараження дружини COVID-19: що говорить закон

Президент України Володимир Зеленський, дружина якого Олена отримала позитивний тест на COVID-19, повинен самоізолюватися.

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Як відомо, це передбачено встановленими правилами МОЗ і Кабміну. Згідно з ними, люди, які останні 14 днів контактували з інфікованим, зобов'язані два тижні пробути на карантині.

Оскільки перша леді живе разом із сім'єю, на самоізоляцію, очевидно, повинні будуть відправитися і її чоловік-президент із дітьми. Навіть незважаючи на те, що їхні тести показали негативний результат (адже інкубаційний період коронавірусу становить 14 днів).

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Нагадаємо, що відповідна норма міститься в постанові Кабміну від 22 квітня 2020 року №291.

"Особами, які потребують самоізоляції, є ті, які мали контакт із пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов'язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їхнього застосування..." – йдеться в документі.

В Офісі президента повідомили, що всім особам, котрі контактували з Оленою Зеленською, повідомили про потенційну небезпеку інфікування одразу після новини про її зараження.

"Їм рекомендується дотримуватися самоізоляції і за можливості також пройти тестування", – написала пресслужба ОП в Telegram, правда, не уточнивши, чи є серед цих людей президент Зеленський.

Скриншот Telegram Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Водночас вона почувається добре й не має ніяких симптомів хвороби.

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