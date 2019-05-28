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/Політика

Виконав вимогу Путіна: Зеленський повернув громадянство одіозному Саакашвілі

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Президент України Володимир Зеленський повернув лідеру партії "Рух нових сил", колишньому президенту Грузії та екс-голові Одеської облдержадміністрації Михеілу Саакашвілі українське громадянство.

Відповідний указ на сайті президента з'явився 28 травня. Таким чином Зеленський змінив указ п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року №196 "Про припинення громадянства України Бондаревої Т., Корнійчука О. А., Коротецького Л.О. та інших осіб" зміну, виключивши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України", – йдеться в документі.

Нагадаємо, що в обґрунтуванні про позбавлення його громадянства було зазначено, що воно було отримано "шляхом обману".

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Як стало відомо OBOZREVATEL, Саакашвілі зазначив в анкеті неправдиві дані і втратив громадянство на підставі п.2 ст.19 Закону "Про громадянство".

У документах, які заповнював колишній голова Одеської ОДА, було зазначено, що він не перебуває під слідством в Україні або за її межами, однак відомо, що на території Грузії Саакашвілі був заочно арештований.

Ілюстрація

Ілюстрація

Про свій намір повернутися в Україну колишній глава Одеської області заявив ще 21 квітня, після проведення другого туру президентських виборів в Україні. Саакашвілі повідомив, що "у нього вже є зворотний квиток".

Раніше президент РФ Володимир Путін закликав Зеленського повернути Саакашвілі громадянство.

"Його слід було повернути і відновити в порушені права, так само, як і деяких інших громадян України, які змушені були покинути територію країни і виїхати", – говорив Путін.

Як відомо, в своїх інтерв'ю Саакашвілі негативно висловлювався про українських олігархів, зокрема і про Ігоря Коломойського. У 2015 році він звинуватив олігарха в злочинних схемах і заявив, що той незаконно впливає на галузь авіаперевезень.

На це олігарх обізвав главу Одеської області Михайла Саакашвілі "собакою", пише ТСН.

"Коли собака без намордника когось кусає, потрібно карати і собаку, і, що важливо, її господаря. Собак в таких випадках присипляють. А в нашому випадку можна відправити післяплатою в Грузію, щоб вона відповіла за покусаних там осіб", – говорив Коломойський.

Також 2017 року в опублікованому на порталі "ГОРДОН" інтерв'ю Саакашвілі заявляв, що погано ставиться до олігархату і Коломойському зокрема.

"Мені нема про що розмовляти з Коломойським. У мене вкрай негативне ставлення до всіх олігархам", – заявляв він в бесіді з журналістами.

Як писав OBOZREVATEL, 10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з правопорушенням.

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Особи
Володимир ЗеленськийМіхеїл СаакашвіліМарина Порошенко
Місце
Україна
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Медведева Юлия
Медведева Юлия
Моя блaгодaрнoсть тем, кто пoказaл мнe этот пpeкpaсный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁guda5c Пpoсто пpойдя пpостoй oпрoc пoлучилa почти пoлyгодовyю зaрплaтy)) Пoльзyйтесь, пoкa еcть возмoжность=)
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Grich Lara
Grich Lara
Дійсно коли Бог хоче наказати людей,то забирає розум
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Марченко Юра
Марченко Юра
Этот который абхазов спящих из градов будил и по крышам бегал скажи зе кто твой друг и я скажу кто ты ,это очень большая ошибка зе
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Марченко Юра, Тут і говорити не має про що тебе видно і без друзів хто ти є!
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