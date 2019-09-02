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2 вересня • оновлено в 14:55
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"Зеленський потрапить у пастку!" Портников розкрив мету Путіна

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Президент Росії Володимир Путін має намір максимально використовувати зацікавленість глави України Володимира Зеленського в якнайшвидшому проведенні зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Франція і Німеччина).

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на Еспресо, зазначивши, що для українського президента сам факт проведення зустрічі - вже успіх.

"Президент Франції Еммануель Макрон з його схильністю до ефектів - в цьому він схожий на Зеленського - теж може розглядати сам факт відновлення зустрічей на вищому рівні в якості власного зовнішньополітичного успіху. Канцлер Ангела Меркель розумно дистанціювалася від процесу - вона краще знає і розуміє Путіна, ніж її колеги. А сам Путін має намір обміняти схильність Зеленського і Макрона до ефектів і швидкимх ефектів на конкретний результат, в черговий раз переграти своїх недосвідчених і екзальтованих супротивників", - написав він.

За словами журналіста, Путін може спробувати домогтися свого за простою схемою, яка вже була застосована з обміном полоненими.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

"Буде розігруватись конструктивність, демонструватимуться готовність, а на самому останньому етапі, коли вже призначать дату саміту і почнеться підготовка до зустрічі, з'явиться нове, абсолютно нездійсненна і образлива умова, відмова від якої призведе до зриву заходу. А сам саміт буде вже на той час розпропагандований як реальна можливість завершити війну і домовитися по Донбасу. Зеленський виявиться рівно в тій же нестерпній ситуації, в якій він опинився через обмін полоненими, коли спливло справжнє бажання Путіна - роздобути Володимира Цемаху і приховати інформацію про знищення "Боїнга", - пояснив Портников.

Журналіст уточнив, що Зеленському ще пощастить, якщо він потрапить у пастку один, тоді йому вдасться вибратися шляхом репутаційних втрат, але є шанс, що прихильники українського президента в самій Україні просто нічого не зрозуміють і повірять в якусь гарну офіційну версію відмови від зустрічі.

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"Це якщо Зеленський не піде на умови Путіна. Якщо піде і ці умови будуть капітулянтські, тоді може визріти зовсім інша ситуація, тоді буде не до прихильників. Але додатковим фактором, який може змусити Зеленського погодитися з вимогами Кремля, може бути ситуація, коли український президент потрапить у пастку не один, а разом з Макроном - власне, для цього Кремль буде докладати додаткові зусилля. У цьому випадку вже Макрон стане тиснути на українського президента, щоб врятувати свій авторитет", - зазначив він.

За словами Портнікова, вибратися з пастки в цьому випадку Зеленський зможе тільки за допомогою підтримки американців, які не сильно поспішають поки що цю підтримку надавати і розсудливості Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль підтримує ідею проведення саміту в "нормандському форматі" найближчим часом, проте наполягає на важливості отримання результатів від такої зустрічі.

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Віталій Портніков
Місце
Україна
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