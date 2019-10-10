Зеленський: Порошенко шантажував Медведчука і тримав його за...

П'ятий президент України Петро Порошенко шантажував Віктора Медведчука через заборону діяльності телеканалу "112 Україна".

Про це повідомив під час пресмарафону чинний глава держави Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чому влада хоче закрити згаданий ресурс.

"Ви знаєте, чому вам завжди погрожували відібрати ліцензію? Ви ж знаєте? Коли два-три роки вас тримали, вибачте, будь ласка, ваших власників… Ваш же власник Медведчук?" – звернувся Зеленський до журналіста каналу.

Журналіст зауважив, що ним є Тарас Козак.

"Ну як це ні? Ми відверто говоримо…Ну Козак, Медведчук – одна історія. Ми ж відверто кажемо, всі журналісти нас бачать. Людина, пан Медведчук, яка має не проукраїнську позицію є вашим власником?" – додав президент.

Петро Порошенко, Віктор Медведчук Колаж

Журналіст відповів, що це не має стосунку до редакційної політики каналу.

"Я ж не займаюся редакційною політикою. Я просто вам нагадую, чому. Тому що пан Медведчук із колишньою владою…, не будемо казати з ким – думаю, що це був шантаж. Ось вони вас і тримали – закрити вас чи не закрити, як вам говорити, є у ваших журналістів незалежність чи ні. Ось чим вони займалися", – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що його команда ніколи не вдавалася до таких заходів. "Ми не займаємося редакційною політикою. У нашій партії немає власників телеканалів. До речі, у однієї партії є ваші телеканали", – сказав президент.

Він додав, що новий склад Нацради повинен "чесно розглянути" питання продовження ліцензії каналу "112 Україна". "Я не буду на них впливати і я ніколи на них не впливав", – зазначив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов закликав президента провести термінове засідання РНБО і накласти санкції на телеканали NewsOne і "112 Україна" за телеміст із Росією.

24 вересня РНБО все ж таки вирішила не вводити санкції проти згаданих телеканалів.

Раніше OBOZREVATEL також писав, що в Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", ZIK і NewsOne, що належать Тарасу Козаку, який є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Зазначимо, що всі три українські телеканали почали подавати звернення в іноземні посольства, в яких скаржаться на обмеження свободи слова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!