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Зеленський попереду: українці назвали головних фаворитів виборів

6.1тЧитати матеріал російською

До трійки передвиборчих симпатій українців як і раніше входять шоумен Володимир Зеленський, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та чинний президент України Петро Порошенко.

Так, 24,9% громадян, що визначилися з вибором і мають намір голосувати, готові підтримати Зеленського, 18,8% Тимошенко і 17,4% Порошенка. Про це свідчать підсумки свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведене в період з 9 по 15 березня.

Порошенко, Тимошенко і Зеленський

Порошенко, Тимошенко і Зеленський

Далі у списку йдуть Юрій Бойко з підтримкою на рівні 10,2%, Анатолій Гриценко — 9,4%, Олег Ляшко — 5,8%, Олександр Вілкул — 3,5%, Ігор Смешко — 3,1%, Руслан Кошулинський — 2,2%.

Вибори президента в Україні

Вибори президента в Україні

"Рейтинг"

Слід зазначити, що Зеленський має міцні електоральні позиції у південно-східних областях та в центрі країни, Тимошенко і Порошенко — в центрі та на заході, Гриценко — на заході, а Бойко — на сході країни.

Новини
Вибори президента України: з'явилися дані ще одного соцопитування

Щодо того, які шанси кожного з ключових кандидатів стати новим президентом, українці висловилися таким чином: 20,8% опитаних вважають, що наступним президентом буде Порошенко, в перемогу Зеленського вірять 19,5%, а Тимошенко — 18,6%. В першість Бойка і Гриценка вірять по 3% виборців.

Вибори президента в Україні

Вибори президента в Україні

"Рейтинг"

Що стосується моделювання другого туру, то воно дало такі результати: Тимошенко тримає першість у парі з Порошенком (28% проти 19%). Водночас Зеленський у парі з Порошенком — 39% проти 19%, Тимошенко — 35% проти 22% і з Гриценком — 34% проти 26%.

Вибори президента в Україні

Вибори президента в Україні

"Рейтинг"

Вибори президента в Україні

Вибори президента в Україні

"Рейтинг"

Вибори президента в Україні

Вибори президента в Україні

"Рейтинг"

Вибори президента в Україні

Вибори президента в Україні

"Рейтинг"

Вибори президента в Україні

Вибори президента в Україні

"Рейтинг"

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше методом формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Верховна Рада України у листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їхнє проведення була оголошена 26 листопада.

  • Голосування під час першого туру виборів відбудеться з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, відбудеться 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Севченко Николай
Севченко Николай
Так как Зеленский не дает интервью, ничего не обещает, предвыборная программа не внятная, ничего не понимает в политике и экономике и поддерживается Коломойским параллельно с Юлей, то всё больше возникает ощущение, что Зеленский - технический кандидат. Его задача - пройти во второй тур вместе с Юлей, потом он снимает кандидатуру и - Юля президент. Коломойский выигрывает в любом случае. А если дойдет до конца, то они могут разыграть план: Зеленский - президент, а Юля - премьер.
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3
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Шото какелы умалчивают упорно, что Зеленский еще и юрист.
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2
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Klizmahohlenko Gerald, а мозгов искать самому информацию ,интресующую тебя, нет, кацап вонючий?
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1
0
Севченко Николай
Севченко Николай
Опросы нужны не для того, чтобы узнать общественное мнение, а чтобы его сформировать. Конечно, есть люди с проблемами мозга, которые готовы проголосовать за пророссийского кандидата, который ничего не понимает в экономике и военном деле, и готов договариваться со страной, которой плевать не все договоренности. Но более разумных людей больше, которые понимают, что смена главнокомандующего во время войны, который не боится врага, которого невозможно подкупить, обмануть, заставить договориться с врагом - сравнимо поражению.
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