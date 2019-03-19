Зеленський попереду: українці назвали головних фаворитів виборів

До трійки передвиборчих симпатій українців як і раніше входять шоумен Володимир Зеленський, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та чинний президент України Петро Порошенко.

Так, 24,9% громадян, що визначилися з вибором і мають намір голосувати, готові підтримати Зеленського, 18,8% — Тимошенко і 17,4% — Порошенка. Про це свідчать підсумки свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведене в період з 9 по 15 березня.

Порошенко, Тимошенко і Зеленський

Далі у списку йдуть Юрій Бойко з підтримкою на рівні 10,2%, Анатолій Гриценко — 9,4%, Олег Ляшко — 5,8%, Олександр Вілкул — 3,5%, Ігор Смешко — 3,1%, Руслан Кошулинський — 2,2%.

Вибори президента в Україні "Рейтинг"

Слід зазначити, що Зеленський має міцні електоральні позиції у південно-східних областях та в центрі країни, Тимошенко і Порошенко — в центрі та на заході, Гриценко — на заході, а Бойко — на сході країни.

Щодо того, які шанси кожного з ключових кандидатів стати новим президентом, українці висловилися таким чином: 20,8% опитаних вважають, що наступним президентом буде Порошенко, в перемогу Зеленського вірять 19,5%, а Тимошенко — 18,6%. В першість Бойка і Гриценка вірять по 3% виборців.

Вибори президента в Україні "Рейтинг"

Що стосується моделювання другого туру, то воно дало такі результати: Тимошенко тримає першість у парі з Порошенком (28% проти 19%). Водночас Зеленський у парі з Порошенком — 39% проти 19%, Тимошенко — 35% проти 22% і з Гриценком — 34% проти 26%.

Вибори президента в Україні "Рейтинг"

Вибори президента в Україні "Рейтинг"

Вибори президента в Україні "Рейтинг"

Вибори президента в Україні "Рейтинг"

Вибори президента в Україні "Рейтинг"

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше методом формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада України у листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їхнє проведення була оголошена 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів відбудеться з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, відбудеться 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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