Зеленський попередив, що може звільнити Венедіктову
Зеленський заявив, що попередній генпрокурор Рябошапка за пів року нікого не посадив
Він чекає, що Венедіктова до кінця року покаже кращий результат
Президент України Володимир Зеленський може звільнити генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, якщо вона не покаже певного результату до кінця року.
Як заявив він в інтерв’ю британському телеканалу ВВС, попередній генпрокурор Руслан Рябошапка за пів року нікого не посадив (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року – дуже замало. Але мають бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли", – зазначив Зеленський.
За його словами, чинна генпрокурорка Венедіктова – професійна жінка.
"Але якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь", – попередив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня монобільшість Верховної Ради на позачерговому засіданні призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову.
Колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що Зеленський, звільнивши Рябошапку і призначивши замість нього Венедіктову, вкотре допустив величезну кадрову помилку.