Зеленський попередив, що може звільнити Венедіктову

Президент України Володимир Зеленський може звільнити генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, якщо вона не покаже певного результату до кінця року.

Як заявив він в інтерв’ю британському телеканалу ВВС, попередній генпрокурор Руслан Рябошапка за пів року нікого не посадив (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року – дуже замало. Але мають бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли", – зазначив Зеленський.

За його словами, чинна генпрокурорка Венедіктова – професійна жінка.

"Але якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь", – попередив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня монобільшість Верховної Ради на позачерговому засіданні призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що Зеленський, звільнивши Рябошапку і призначивши замість нього Венедіктову, вкотре допустив величезну кадрову помилку.