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Зеленський пообіцяв відсвяткувати День корінних народів у вільному Криму

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
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Володимир Зеленський пообіцяв кримським татарам звільнення Криму

Володимир Зеленський пообіцяв кримським татарам звільнення Криму.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що настане час, коли кримські татари відсвяткують День корінних народів у звільненому від російської окупації Криму.

Також глава держави наголосив, що зараз в Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як такого, повідомляється на офіційному Telegram-каналі Офісу президента.

"Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати – обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму", – зазначив Зеленський з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу.

Президент додав, що з початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в нашій державі стало ще актуальнішим.

"Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній Батьківщині – у Криму. Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України", – наголосив Зеленський.

Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні президенту України під час робочого візиту до Херсонської області колишній політв'язень, кримськотатарський активіст Едем Бекіров подарував прапор свого народу. Зеленський пообіцяв, що саме цей прапор він підніме у звільненому Криму.

УкраїнаАнексія КримуВолодимир Зеленський
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