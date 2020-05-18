Зеленський пообіцяв два нових державних свята для мусульман

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом він планує підписати указ про визнання Курбан-Байраму й Ураза-Байраму державними релігійними святами.

Така обіцянка глави держави прозвучала під час його зустрічі з представниками кримськотатарського народу 18 травня, повідомляється на сайті президента України.

"Ми хочемо побудувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України. Я хотів би, щоб кожен відчував себе повноцінним громадянином, не забуваючи про історію та традиції свого народу. Ми хочемо підтримувати вас не тільки на словах, але і в діях, на законодавчому рівні", – наголосив Зеленський, звертаючись до представників кримськотатарського народу.

Крім того, спілкуючись із делегацією, Зеленський висловив своє співчуття з нагоди Дня жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Ми всі розуміємо, що депортація – одна з найстрашніших трагедій кримськотатарського народу, народу України і нашої землі. Сотні тисяч сімей кримських татар були примусово вигнані зі своєї рідної землі. Вічна пам'ять загиблим", – сказав глава держави.

Зеленський на зустрічі з кримськими татарами Сайт президента України

Президент зазначив, що дуже важливо, щоб про цю трагічну сторінку історії знали українські діти. Саме тому освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" зараз транслює уроки, присвячені депортації кримських татар.

Також Зеленський додав, що представники кримськотатарського народу повинні бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому він погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першої заступниці міністра закордонних справ.

Крім усього, з метою вирішення проблемних питань кримськотатарського народу Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі президента, у складі якої будуть кримські татари.

Ділячись подальшими планами про підтримку кримськотатарського народу, глава держави наголосив, що за підсумками домовленостей із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців із Криму.

Крім того, в Києві планують побудувати нову велику мечеть. За словами Зеленського, він чекає від кримських татар проєкту цієї мечеті та готовий підтримати його.

Також на адмінкордоні Херсонської області та Автономної Республіки Крим буде побудований великий хаб.

"Щоб люди, які живуть на тимчасово окупованій території Криму, бачили, як ми ставимося до кримчан, до кримських татар. Щоб вони приїжджали і бачили дійсно інший вид, "вітрину" нашої країни", – сказав Зеленський.

Мустафа Джемілєв Сайт президента України

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку президенту за вшанування пам'яті жертв депортації та висловив надію, що питання повернення Криму буде одним із пріоритетних для влади.

"Ми дуже сподіваємося, що тема Криму, тема повернення в Україну і відновлення територіальної цілісності України ніколи не зникне з порядку денного керівництва нашої держави", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні і у світі 18 травня вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. У цей день у 1944 році за наказом Йосипа Сталіна з півострова в Середню Азію був відправлений перший ешелон з людьми.

Всього депортували за різними оцінками від 190 тисяч до 423 тисяч осіб. Під час депортації і в перші роки після неї загинули понад 40% кримських татар.

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