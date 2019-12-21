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21 грудня • оновлено в 12:24
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Зеленський покликав: Беленюк зізнався, як прийшов у політику

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Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів, що прийшов в політику на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це він повідомив журналу НВ. Нардеп додав, що познайомився із Зеленським у 2017 році на фестивалі "Весело" Студії Квартал 95.

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"Мене запросив сам президент... Вже тоді, в 2017-м, ходили чутки, що Володимир Зеленський збирається йти в президенти", – підкреслив Беленюк.

При цьому спортсмен погодився піти в політику не відразу, адже він не мав відповідного досвіду.

"Я все-таки діючий спортсмен, скоро Олімпіада. Я розумів, що мені треба багато чому навчитися, а це для мене завжди виклик. До того ж я досить критикував представників колишнього Міністерства у справах спорту, ну і, напевно, неправильно тільки критикувати, важливо щось і самому зробити", – пояснив він.

Жан Беленюк прийшов в політику на запрошення Зеленського

Жан Беленюк прийшов в політику на запрошення Зеленського

facebook.com/zhanbeleniuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як Беленюк поєднує спорт і роботу в Раді.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Жан Беленюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
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