Зеленський погодився заплатити штраф за "круту" каву в Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський погодився сплатити штраф за порушення карантинних правил одному з кафе Хмельницького, де він в оточенні чиновників пив каву.

У відповідь на запитання журналістки в Хмельницькій області, Зеленський сказав, що готовий відповісти. "Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив .... Мені сказали, запросили, я зайшов – все там перевірили", – цитує президента Українська правда.

Зеленський погодився заплатити штраф за "крутий" кава в Хмельницькому facebook.com/president.gov.ua

За президента заступився головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який також був присутній в кафе разом з главою держави. За його словами, чиновники зайшли в заклад громадського харчування, щоб його перевірити і взяти кави з собою.

"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави з собою, – розповів Ляшко. – Ресторатори, як і інший бізнес, хочуть відкритися раніше, – вони звернулися до нас: дивіться, ми вже готові виконувати ваші норми. Ми просто зайшли перевірити. Було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював".

Головний санітарний лікар попросив не розглядати візит Зеленського в кафе як порушення карантину.

"Подивилися, як все буде працювати, оскільки ми всі переживаємо: динаміка захворюваності у нас не зменшується, вона стабільна, – сказав Ляшко. - Тому переживає президент, переживаю я ... Не розглядайте це як порушення карантину, а подивіться як на інспекцію, як будуть працювати установи буквально вже з завтрашнього дня".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе і попив "крутий" кави.

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