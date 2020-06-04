Головна Новини
4 червня • оновлено в 13:33
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський погодився заплатити штраф за "круту" каву в Хмельницькому

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський погодився сплатити штраф за порушення карантинних правил одному з кафе Хмельницького, де він в оточенні чиновників пив каву.

У відповідь на запитання журналістки в Хмельницькій області, Зеленський сказав, що готовий відповісти. "Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив .... Мені сказали, запросили, я зайшов – все там перевірили", – цитує президента Українська правда.

Зеленський погодився заплатити штраф за "крутий" кава в Хмельницькому

Зеленський погодився заплатити штраф за "крутий" кава в Хмельницькому

facebook.com/president.gov.ua

За президента заступився головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який також був присутній в кафе разом з главою держави. За його словами, чиновники зайшли в заклад громадського харчування, щоб його перевірити і взяти кави з собою.

"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави з собою, – розповів Ляшко. – Ресторатори, як і інший бізнес, хочуть відкритися раніше, – вони звернулися до нас: дивіться, ми вже готові виконувати ваші норми. Ми просто зайшли перевірити. Було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював".

Головний санітарний лікар попросив не розглядати візит Зеленського в кафе як порушення карантину.

"Подивилися, як все буде працювати, оскільки ми всі переживаємо: динаміка захворюваності у нас не зменшується, вона стабільна, – сказав Ляшко. - Тому переживає президент, переживаю я ... Не розглядайте це як порушення карантину, а подивіться як на інспекцію, як будуть працювати установи буквально вже з завтрашнього дня".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе і попив "крутий" кави.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Віктор Ляшко
Місце
Україна Хмельницький
Теги
політика вірус карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги