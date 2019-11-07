"Повернути всіх і все": Зеленський поділився своєю "великою мрією"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би, щоб усі території і люди в Україні скоріше об'єдналися.

Своєю "великою мрією" він поділився в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке опублікувала в четвер, 7 листопада, пресслужба Офісу глави держави (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хотілося б, щоб в Україні всі об'єдналися: і суспільство, і люди, і території, а за повернення потрібно боротися, об'єднавшись. І засоби масової інформації. Журналісти повинні працювати відповідно до їх професії. Але хотілося б, щоб ми всі об'єдналися заради однієї головної перемоги. А перемога головна у нас – повернути все і всіх, нікого на цьому шляху не втратити, і залишитися об'єднаною країною", – розповів Зеленський.

Зеленський поділився своєю "великою мрією" РБК-Україна

За словами президента, після цього вже можна буде повністю зосередитися дійсно на реформах і на економіці. "Тому що не можна все це втілювати в життя, нормально реформувати не можна, поки розібрана вся країна. Це зараз велика мрія", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, що вважає своїм головним досягненням на посаді президента України те, що він "не втратив обличчя".

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