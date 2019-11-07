Головна Новини
8 листопада • оновлено в 00:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Повернути всіх і все": Зеленський поділився своєю "великою мрією"

1.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би, щоб усі території і люди в Україні скоріше об'єдналися.

Своєю "великою мрією" він поділився в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке опублікувала в четвер, 7 листопада, пресслужба Офісу глави держави (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хотілося б, щоб в Україні всі об'єдналися: і суспільство, і люди, і території, а за повернення потрібно боротися, об'єднавшись. І засоби масової інформації. Журналісти повинні працювати відповідно до їх професії. Але хотілося б, щоб ми всі об'єдналися заради однієї головної перемоги. А перемога головна у нас – повернути все і всіх, нікого на цьому шляху не втратити, і залишитися об'єднаною країною", – розповів Зеленський.

Новини
Заробив майже мільйон: Зеленський пояснив, звідки отримав дохід

Зеленський поділився своєю "великою мрією"

Зеленський поділився своєю "великою мрією"

РБК-Україна

За словами президента, після цього вже можна буде повністю зосередитися дійсно на реформах і на економіці. "Тому що не можна все це втілювати в життя, нормально реформувати не можна, поки розібрана вся країна. Це зараз велика мрія", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, що вважає своїм головним досягненням на посаді президента України те, що він "не втратив обличчя".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
18
9
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Президент, якщо він не лох з рогами, то має розуміти, ЩО робить з вітчизняною електрогенерацією Герус, або КОГО Сивохо називає "войовничою меншістю" - і це не те, що захистить та об"єднає країну.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так и верните все и всем. Закарпатье - венграм, Буковину - румынам, Львов - полякам, а русских земель вообще не счесть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Дык хтож против то ??? Нехай, как обещал, зарплату поднимет. До четырех килобаксов. И враз все тут же объединятся
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки