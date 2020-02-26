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26 лютого • оновлено в 13:48
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Зеленський підтвердив зустріч із Тігіпком

4.9т
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Сергієм Тігіпком, якого можуть призначити на пост прем'єр-міністра замість Олексія Гончарука.

Заява від президента пролунала після форуму Age of Crimea 2020. Він додав, що організовує співбесіди з безліччю осіб.

"Я справді з багатьма людьми зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда", – сказав Зеленський.

Раніше джерела OBOZREVATEL, повідомили, що найближчим часом колишній політик Сергій Тігіпко займе місце Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про призначення Тігіпка на пост прем'єра повідомив Kyiv Post із посиланням на анонімні джерела.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Сергій Тігіпко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Нові обличчя? Бєня погодив?
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