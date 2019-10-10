Зеленський підтримав введення миротворців на Донбас

Введення миротворців на Донбас цілком реальне і є одним із варіантів завершення війни в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL. Він додав, що це питання є дуже складним, проте його серйозно обговорюють.

За словами Зеленського, Київ має повністю контролювати держкордон із Росією. Він підкреслив, що введення миротворців буде обговорюватися на зустрічі в "нормандському форматі".

Володимир Зеленський Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня у Києві у будівлі Kyiv Food Market на вулиці Московській відбудеться пресмарафон президента України Володимира Зеленського.

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