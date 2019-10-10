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10 жовтня • оновлено в 13:58
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Зеленський підтримав введення миротворців на Донбас

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Введення миротворців на Донбас цілком реальне і є одним із варіантів завершення війни в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL. Він додав, що це питання є дуже складним, проте його серйозно обговорюють.

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За словами Зеленського, Київ має повністю контролювати держкордон із Росією. Він підкреслив, що введення миротворців буде обговорюватися на зустрічі в "нормандському форматі".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня у Києві у будівлі Kyiv Food Market на вулиці Московській відбудеться пресмарафон президента України Володимира Зеленського.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Похоже,что игры с Украиной кончились!!! Сейчас ваше дело,слушать,понурив голову и исполнять!!!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, А вообще похоже,Зеля сломался,давайте следующего!!!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Не Зеленскому решать, что будут обсуждать лидеры состоявшихся стран. Его задача - стоять по стойке "смирно" и выполнять указания...
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Да да, в серую зону миротворцев пригласите. Пусть почувствуют, откуда снаряды летят.
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