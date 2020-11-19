Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачається штрафувати громадян за неносіння чи неправильно надягнену захисну маску в громадських місцях.

Йдеться про ЗУ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1000-IX, який Верховна Рада ухвалила ще 6 листопада. Про це інформує сайт глави держави.

Зазначається, що документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою. Вона передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто сума покарання становитиме від 170 до 255 гривень.

Так, адмінпротоколи складатимуть за перебування без надягнутих засобів індивідуального захисту – респіраторів або захисних масок, які закривають ніс та рот (зокрема й виготовлених самостійно) у:

громадських будинках;

спорудах,

громадському транспорті під час дії карантину.

Підкреслюється, що закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.

"Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусом, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів", – йдеться в поясненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: