Зеленський "підірвав" зал в Мюнхені жартом про імпічмент Трампа і Україну. Фото і відео

Український президент Володимир Зеленський пожартував, відповідаючи на запитання про імпічмент свого американського колеги Дональда Трампа та політичну ситуацію в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції.

Журналістка Крістіан Аманпур, яка виступає модератором на конференції, запитала про те, наскільки ситуація з імпічментом в США вплинула на головні завдання Зеленського в його країні, зокрема, з поверненням заручників (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зеленський пожартував про імпічмент Трампа і Україна In Time Ukraine

"Я чекав на це питання. Мене часто запитують про імпічмент по всьому світу. В моєму минулому житті, минулій професії, коли я був продюсером, сценаристом, актором, я мріяв отримати “Оскар”. Хотів бути популярним в США. А тепер я дуже популярний в Сполучених Штатах", – відповів Зеленський.

Всі присутні в залі "вибухнули" сміхом і почали аплодувати президенту України.

Реакція залу на жарт Зеленського In Time Ukraine

Реакція модератора на жарт Зеленського In Time Ukraine

Зеленський додав, що він не хотів собі такої популярності. "Я цього не хотів ... такої популярності. Але якщо це допоможе Україні, я навіть готовий вдруге поговорити з паном Трампом", – сказав президент.

Зеленський пожартував про імпічмент Трампа і Україна In Time Ukraine

Зеленський пожартував про імпічмент Трампа і Україна In Time Ukraine

Глава держави уточнив, що між Україною і США склалися хороші відносини, подякувавши і політикам, і американцям за підтримку.

"Я хочу подякувати всім, хто до цього доклав свої зусилля. І президенту, і сенаторам, і конгресменам, простим американцям. За ту підтримку, яку вони надають Україні, особливо зараз, під час війни. Я хочу поаплодувати кожному американцю. Допомагайте більше" , – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні виступав на Мюнхенській безпековій конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, час бесіди з модератором у президента України стався конфуз.

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