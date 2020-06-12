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12 червня • оновлено в 20:51
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Зеленський перейшов на особливий режим роботи через коронавірус у першої леді

  • Тест на коронавірус у президента України негативний, однак його дружина Олена Зеленська 12 червня повідомила, що заразилася COVID-19

  • В Офісі президента розповіли, що коло фізичного спілкування глави держави максимально обмежать

  • Зеленський продовжить виконувати обов'язки президента в особливому режимі

9.2т
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Президент України Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени Зеленської.

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Про це 12 червня в Telegram-каналі повідомив Офіс президента. Пресслужба зазначила, що, згідно з Конституцією, глава країни не може нікому делегувати свої повноваження.

"Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки", – сказано в повідомленні. Підкреслюється, що тест на коронавірус в українського президента негативний.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба ОП

"Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", – зазначили в ОП.

Серед нових правил роботи президента:

  • щоденні тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди;

  • обмежене коло фізичного спілкування;

  • наради в онлайн-режимі.

Крім того, очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України.

Коло осіб, з якими Зеленський спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників.

В ОП додали, що винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
Місце
Україна
Теги
вірус хвороба інфекція Офіс президента політика
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    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 424 тисяч.

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