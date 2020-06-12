Зеленський перейшов на особливий режим роботи через коронавірус у першої леді

Президент України Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени Зеленської.
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Про це 12 червня в Telegram-каналі повідомив Офіс президента. Пресслужба зазначила, що, згідно з Конституцією, глава країни не може нікому делегувати свої повноваження.
"Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки", – сказано в повідомленні. Підкреслюється, що тест на коронавірус в українського президента негативний.
Володимир Зеленський
Пресслужба ОП
"Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", – зазначили в ОП.
Серед нових правил роботи президента:
щоденні тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди;
обмежене коло фізичного спілкування;
наради в онлайн-режимі.
Крім того, очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України.
Коло осіб, з якими Зеленський спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників.
В ОП додали, що винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша леді України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, про що повідомила 12 червня.
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Державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розкрив деталі ізоляції Володимира Зеленського.
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