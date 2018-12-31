Зеленський оголосив про висунення в президенти

Український шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України.

Така заява пролунала під час його звернення до українців, яке транслював телеканал "1 + 1".

"Зараз, за кілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю і відразу ж виконаю. Шановні українці! Я обіцяю вам піти в президенти України! І відразу виконую! Я йду в президенти України! Давайте зробимо це разом!" — закликав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна зараз переживає дуже складний період.

Володимир Зеленський Скрінот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Володимир Зеленський може взяти участь у президентських виборах, стало відомо у червні 2018 року. Примітно, що багато українців підтримали такий крок популярного шоумена.

Так, за даними соціологічних опитувань Зеленський займає третє місце у президентських перегонах, за актора готові проголосувати 10% українців.

Також Зеленський прокоментував свої показники, розповівши про "хорошу бійку" за крісло президента України.