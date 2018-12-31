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Зеленський оголосив про висунення в президенти

44.7тЧитати матеріал російською

Український шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України.

Така заява пролунала під час його звернення до українців, яке транслював телеканал "1 + 1".

"Зараз, за кілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю і відразу ж виконаю. Шановні українці! Я обіцяю вам піти в президенти України! І відразу виконую! Я йду в президенти України! Давайте зробимо це разом!" — закликав він.

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При цьому Зеленський підкреслив, що Україна зараз переживає дуже складний період.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрінот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Володимир Зеленський може взяти участь у президентських виборах, стало відомо у червні 2018 року. Примітно, що багато українців підтримали такий крок популярного шоумена.

Так, за даними соціологічних опитувань Зеленський займає третє місце у президентських перегонах, за актора готові проголосувати 10% українців.

Також Зеленський прокоментував свої показники, розповівши про "хорошу бійку" за крісло президента України.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Гламурная Ирина
Гламурная Ирина
разве у нас в стране наберётся столько голосов шо б ты вова стал президентом?
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N Y
N Y
Вовка в 2 туре голоса Юльке отдаст и та будет презиком
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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