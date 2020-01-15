Зеленський раптово поговорив із Меркель: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 січня, провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, в якій ішлося про катастрофу літака Boeing 737 в Ірані.

Про це повідомляє Офіс глави держави. Також була порушена тема транзиту газу і ситуації на Донбасі.

Канцлерка висловила співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака. Зеленський же подякував за слова підтримки і готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого і неупередженого розслідування катастрофи.

Зеленський раптово поговорив із Меркель

Президент України також розповів, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. "Зараз в Ірані залишаються ті з них, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питань "чорних скриньок", – додав він.

Глава української держави розповів, що очікує на ефективне розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних, а також на компенсації сім'ям загиблих і компанії-перевізнику. Президент України закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу.

Сторони також обговорили укладені домовленості щодо транзиту газу через територію України в Європу.

Зеленський зазначив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту та подякував Німеччині за посередництво. Меркель зі свого боку заявила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.

Президент України і канцлерка Німеччини також поспілкувалися про ситуацію на Донбасі. Зеленський подякував Меркель за активну участь у проведенні саміту в "нормандської форматі" у Парижі 9 грудня та за підтримку України в питанні мирного врегулювання конфлікту на сході.

Глава держави наголосив, що завдяки переговорам у Парижі вдалося досягти домовленостей про повернення частини утримуваних українців. "Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 осіб. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що вже ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення.

Також президент України висловив стурбованість невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму "повної тиші" на Донбасі. За словами глави держави, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи у Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного і всеосяжного припинення вогню.

Зеленський повідомив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

"Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей", – наголосив він.

Крім того, президент висловив стурбованість недопуском представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних осіб на непідконтрольних територіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський домовився зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном про залучення Франції до розшифрування "чорних скриньок" збитого літака МАУ в Ірані.

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