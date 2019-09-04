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4 вересня • оновлено в 19:39
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Зеленський "обезголовив" СБУ Херсонської області

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Едуарда Кріцина з посади голови СБУ в Херсонській області.

Про це йдеться в указі глави держави №651/2019 від середи, 4 вересня.

"Звільнити Кріцина Едуарда Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - сказано в указі.

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Кріцина призначили на посаду начальника управління СБУ в Херсонській області 15 червня 2018 року.

З 2016 по 1017 рік він очолював СБУ в Харківській області, а в 2017-2018 - в Дніпропетровській області. Раніше він також очолював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Едуард Кріцин

Едуард Кріцин

скріншот

Зеленський "обезголовив" СБУ Херсонської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський звільнив колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка з військової служби.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Херсон
Тег
Служба безпеки України
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