Зеленський "обезголовив" СБУ Херсонської області

Президент України Володимир Зеленський звільнив Едуарда Кріцина з посади голови СБУ в Херсонській області.

Про це йдеться в указі глави держави №651/2019 від середи, 4 вересня.

"Звільнити Кріцина Едуарда Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - сказано в указі.

Кріцина призначили на посаду начальника управління СБУ в Херсонській області 15 червня 2018 року.

З 2016 по 1017 рік він очолював СБУ в Харківській області, а в 2017-2018 - в Дніпропетровській області. Раніше він також очолював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Едуард Кріцин скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський звільнив колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка з військової служби.

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