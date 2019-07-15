Зеленський – новий Лукашенко? Портников вказав на разючу подібність

Президент України Володимир Зеленський у всьому наслідує свого героя в серіалі "Слуга народу" Василя Голобородька, а той у свою чергу списаний із лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив у своєму блозі для Belsat український журналіст Віталій Портников. За його словами, останні порівняння президентів двох країн не випадкові і підтвердження того – відео білоруського "Радіо Свобода" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Якщо згадати не про того Лукашенка, якого ми знаємо зараз, а того, якого багато хто вже давно забули – Лукашенка зразка 1994 року – то аналогій напрошується ще більше. Олександр Григорович теж був людиною, далекою від системи – дарма що депутатом Верховної Ради. Теж не мав професійної команди, але зате був оточений молодими ентузіастами. Подивишся – так Зеленський і є, тільки 25 років тому", – зазначив він.

Лукашенко і Зеленський

Однак за словами Портникова, говорити про абсолютну подібність українського президента з Лукашенком може тільки той, хто не дивився "Слугу народу".

"Ось кого точно наслідує новий український президент – так це головного героя цього серіалу, вчителя Василя Голобородька", – впевнений Портников.

Василь Голобородько Прямий

"Учитель, якого Зеленський зіграв у цьому серіалі, волею випадку став українським президентом і розвалив країну – але у глядача ця проста недосвідчена людина викликає щирий ентузіазм. І про нього Зеленський нагадує напередодні парламентських виборів, на яких віртуальна партія нового президента "Слуга народу" – партія без чіткої програми, реальних членів, зрозумілих кандидатів у депутати і навіть без кандидатури прем'єр-міністра, яку вона готова висунути в разі перемоги – готується завоювати більшість мандатів", – пояснив журналіст.

Голобородько ж, на думку Портникова, списаний саме з Лукашенка, який протягом багатьох десятиліть користувався популярністю серед українців.

Віталій Портников aravot-ru.am

"Саме він – стабільний герой "маленького українця". Так із кого ж іще ліпити привабливий образ? Так що, звичайно ж, Зеленський не наслідує ніякого Лукашенка. Зеленський продовжує – як і під час президентської передвиборної кампанії – грати Голобородька. А ось Голобородько наслідує Лукашенка – кого ж іще йому наслідувати?" – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп із "Народного фронту" Микола Княжицький запевнив, що Зеленський своїми першими кроками нагадав Лукашенка.

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