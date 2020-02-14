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14 лютого • оновлено в 12:13
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Зеленський не вніс у декларацію поїздку в Оман: НАЗК розпочало перевірку

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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку з приводу невнесення президентом України Володимиром Зеленським витрат на поїздку в Оман до своєї декларації.

Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram, посилаючись на відповідь НАЗК на його депутатське звернення.

"Національне агентство подало запити до відповідних органів із метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності надання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані президентом України Зеленським В.О.", – йдеться у відповіді НАЗК.

Зеленський не вніс у декларацію поїздку в Оман: НАЗК розпочало перевірку

Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Згідно з документом, після обробки запитаних даних Нацагентством, "за наявності підстав буде вжито заходів, передбачених законом України "Про запобігання корупції".

"НАЗК розпочало перевірку, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман. Раніше Богдан повідомив, що ця поїздка була неофіційною і не являла собою державний візит. Але в декларації президента на його майновому стані відпустка ніяк не відбилася. Що ж, чекатимемо новин", – написав Гончаренко.

Зеленський не вніс у декларацію поїздку в Оман: НАЗК розпочало перевірку

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" заявили, що Зеленський для повернення з Оману до Києва 8 січня нібито використовував той самий борт, яким напередодні в Оман прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. В Офісі президента інформацію спростували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.

  • Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

  • В Україну Зеленський повернувся тільки у ніч на 9 січня. Його літак приземлився у Києві у 2:37. При цьому український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.

  • Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо у Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній, спеціально під замовлення).

  • Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який останніми днями здійснив низку перельотів в Оман і Росію.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончаренко
Місце
Україна
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
лешка, ждем в Одессе, приготовили тебе теплый прием
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