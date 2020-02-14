Зеленський не вніс у декларацію поїздку в Оман: НАЗК розпочало перевірку

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку з приводу невнесення президентом України Володимиром Зеленським витрат на поїздку в Оман до своєї декларації.

Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram, посилаючись на відповідь НАЗК на його депутатське звернення.

"Національне агентство подало запити до відповідних органів із метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності надання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані президентом України Зеленським В.О.", – йдеться у відповіді НАЗК.

Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Згідно з документом, після обробки запитаних даних Нацагентством, "за наявності підстав буде вжито заходів, передбачених законом України "Про запобігання корупції".

"НАЗК розпочало перевірку, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман. Раніше Богдан повідомив, що ця поїздка була неофіційною і не являла собою державний візит. Але в декларації президента на його майновому стані відпустка ніяк не відбилася. Що ж, чекатимемо новин", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" заявили, що Зеленський для повернення з Оману до Києва 8 січня нібито використовував той самий борт, яким напередодні в Оман прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. В Офісі президента інформацію спростували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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