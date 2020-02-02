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2 лютого • оновлено в 20:22
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Зеленський – не диктатор: глава "Голосу" передбачив Україні "сумну історію"

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Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін не вважає президента України Володимира Зеленського прихильником авторитарного типу правління.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ, зазначивши, що при цьому глава держави може створити небезпеку для України в майбутньому.

"Не думаю, що президент Зеленський – прихильник авторитарного правління. Без образ, масштаб особистості трошки не той, щоб стати авторитарним президентом. Але він може створити фундамент авторитарного правління, яким потім скористається хтось інший. А ось це вже більш сумна історія" , – вважає нардеп.

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За його словами, Зеленський "намагається максимально сконцентрувати владу в своїх руках", але йому не все вдається.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше Рахманін пояснив, чому в Україні "війна проти Зеленського", закликавши президента "не загравати з агресором".

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Сергій Рахманін
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Звон Владимир
Звон Владимир
"Зеленский – не диктатор" ....... Зеленский "пытается максимально сконцентрировать власть в своих руках". А какому из этих двух взаимно исключающих утверждений прикажете верить?
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