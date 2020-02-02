Зеленський – не диктатор: глава "Голосу" передбачив Україні "сумну історію"

Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін не вважає президента України Володимира Зеленського прихильником авторитарного типу правління.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ, зазначивши, що при цьому глава держави може створити небезпеку для України в майбутньому.

"Не думаю, що президент Зеленський – прихильник авторитарного правління. Без образ, масштаб особистості трошки не той, щоб стати авторитарним президентом. Але він може створити фундамент авторитарного правління, яким потім скористається хтось інший. А ось це вже більш сумна історія" , – вважає нардеп.

За його словами, Зеленський "намагається максимально сконцентрувати владу в своїх руках", але йому не все вдається.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше Рахманін пояснив, чому в Україні "війна проти Зеленського", закликавши президента "не загравати з агресором".

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