Зеленський назвав війну на Донбасі "лабіринтом" і відповів критикам

Президент України Володимир Зеленський розповів, що не сильно реагує на критику з питань Донбасу з боку патріотичної громадськості.
В інтерв'ю "Українській правді" він образно порівняв свої висновки по Донбасу з озером і лабіринтом. При цьому зазначив, що через свій статус знаходиться в цілому океані.
"Це – як лабіринт. Але в ньому, я впевнений, є вихід. Люди досить емоційні, коли страйкують або обурюються, це зрозуміло. Мої висновки до того, як я став президентом, були приблизно такими ж. Тобі здається, що ти повністю плаваєш, купаєшся в інформації. І це – озеро, ось воно наповнене інформацією. Але це не озеро, це – океан! Просто я – в океані.
Володимир Зеленський
УП
Через свій статус, в якому зараз перебуваю. Через те, що я наповнений цією інформацією. Я – в океані. Тому не сильно реагую на інформацію людей, які знаходяться в озері. А глибина – вона не така! Вона інша взагалі – то", – сказав Зеленський.
Президент додав, що у людей "в океані" і "в озері" єдина мета і запропонував "пірнати" до нього.
"Але мета у нас одна – що у людей в океані, що у людей в озері. Ми з однієї країни. Ми всі – українці. Ми хочемо одного і того ж. Пірнайте до мене – я готовий! Пірнайте до мене, і там допомагайте", – сказав Зеленський.
Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом.
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