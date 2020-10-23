Зеленський назвав лікування COVID-19 в Україні одним із кращих у Європі

Президент Володимир Зеленський заявив, що якість лікування коронавірусу в Україні не поступається європейському.

Таку заяву глава країни зробив під час великого інтерв'ю чотирьом телеканалам. Фрагмент розмови був опублікований на YouTube-каналі Офісу президента 22 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якість лікування... тут ніхто не сперечається, але, на жаль, про ці цифри ніхто не говорить: візьміть Францію, візьміть Англію, візьміть Італію, візьміть інші країни – у нас майже найнижчий у Європі показник смертності", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що українські лікарі знають, як лікувати хворих з COVID-19.

"Вони навчилися, вони в нас дуже швидкі, італійці не просто так запрошували наших", – зазначив глава держави, нагадавши про українських медиків, які їздили в Італію для допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Пропонуємо подивитися фрагмент інтерв'ю президента:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив про готовність випробувати на собі вакцину від COVID-19, яку розробляють українські вчені.