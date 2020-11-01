Зеленський назвав, хто стоїть за рішеннями КСУ
Президент Володимир Зеленський написав статтю для Financial Times
У ній він заявив, що за рішеннями КСУ стоять «російські маріонетки» і «деякі українські олігархи
За його словами, вони відчувають загрозу з боку антикорупційних органів
Президент України Володимир Зеленський вважає, що за скандальними рішеннями Конституційного суду стоять "російські маріонетки" і "деякі українські олігархи", які відчувають загрозу з боку антікоррупіонних органів.
Про це глава держави написав у своїй статті "Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні досягнення" для Financial Times, передає "Європейська правда".
"Вони виступають проти інтеграції в Євросоюз і НАТО, співпраці України з Міжнародним валютним фондом і суспільства, де діють правила, від яких виграють 99 відсотків, а не лише 1 відсоток", – пояснив Зеленський.
Президент додав, що на Україну нападають зараз не тільки ззовні, а й усередині країни, але вона буде чинити опір.
"Ці рішення є частиною систематичних зусиль, спрямованих на те, щоб підірвати верховенство права, відкотити назад прогрес, досягнутий в боротьбі з корупцією, послабити наше суспільство і економіку, і зупинити євроатлантичну інтеграцію України", – зазначив глава держави.
За словами президента, його турбує те, що розгляду КСУ чекає ще низка подань "від проросійських депутатів і інших, підтримуваних олігархами", і вони також можуть скасувати досягнення в ключових реформах – щодо банківської системи і Вищого антикорупційного суду.
Зеленський також закликав міжнародних партнерів продовжити підтримку України на тлі конституційної кризи.
"Я закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається перешкодити нашій співпраці і зірвати його", – підкреслив глава уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленим за рішенням Ради національної безпеки і оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту.
Представник Ради Європи і глава Венеційської комісії розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського, який передбачає зміну складу Конституційного суду. Вони попередили, що це буде порушенням Основного закону і закликали розглянути інші варіанти розв'язання кризи. Крім того, документ розкритикували українці.
Зі свого боку представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав проєкт закону єдиним можливим варіантом виходу з кризи після рішення Конституційного суду.