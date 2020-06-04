Зеленський на Хмельниччині підстрелив "кабана": відео президентського "полювання"

Президент України Володимир Зеленський постріляв з лука в Кам'янець-Подільському.

Це сталося під час візиту глави держави до Хмельницької області. Відео президентського "полювання" опублікував телеграм-канал "Нетиповий Харків" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський на Хмельниччині підстрелив "кабана" Скріншот відео

Зеленський вистрілив в мішень кабана і влучив у ногу. Однак в мішені вже була одна стріла, яка з них була випущена президентом, незрозуміло, тому що обидві влучили у ногу.

Володимир Зеленський на Хмельниччині підстрелив "кабана" Скріншот відео

Зеленського похвалили за влучність, зазначивши, що з першого разу майже ні у кого не виходить.

"Не вбив, вже добре. Вбивати не можна", – прокоментував свою стрілянину глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео приїзду Володимира Зеленського в одне із сіл Хмельницької області викликало ажіотаж серед користувачів мережі. Українці активно почали обговорювати пересування глави держави в кортежі, а не на велосипеді.

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