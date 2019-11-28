Соціолог пояснив різке падіння рейтингу Зеленського

Різке падіння рейтингу президента Володимира Зеленського, зафіксоване Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), можна зупинити. Але зберігається небезпека того, що довіра до Зеленського знизиться до мінімуму.

Сьогодні у першої особи держави є можливість повернути рейтинг. Про те, як це можна зробити, у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

– Як ви можете пояснити феномен такого різкого падіння довіри до першої особи держави? У чому полягає головна причина? І як події можуть розвиватися надалі – в плані електоральних симпатій?

– Власне кажучи, падіння передбачалося. Передбачалося навіть більш різке, ніж те, що відбувається.

На жаль, триває протистояння, постійні акції, спрямовані проти Зеленського.

Я думаю, далі все залежатиме від успіху чи неуспіху мирних планів президента, від реформ. Він здійснює реформи, про які довго говорили, але не проводили, наприклад, земельну реформу, непопулярну.

– Чи є у Зеленського шанс наростити рейтинг?

– Я думаю, у нього є два варіанти. Або продовжувати реформи коштом рейтингу – тоді він падатиме, або повернутися до політики з елементами популізму. Тоді підтримка не буде танути так швидко, і він її відновить.

– Ви сказали, що прогнозувався ще більший обвал рейтингу. Чому?

– І я, і інші соціологи прогнозували більший обвал, бо під час передвиборчої кампанії мало говорилося про орієнтацію Зеленського, про його уявлення. І виявилося, що він має підтримку в різних регіонах України.

Взагалі, таке трапилося вперше за нашу історію виборів. Зазвичай у нас була дуже чітка відмінність – лівобережна і правобережна Україна голосували зовсім по-різному. Але люди, які підтримували Зеленського, представляли такий широкий спектр, що було зрозуміло – вони пов'язували з ним якісь свої очікування і орієнтація у цих осіб різна.

Очікуване падіння рейтингу Зеленського було ще більшим, сказав соціолог

Тому передбачалося, що коли Зеленський стане президентом і коли йому доведеться ухвалювати рішення, частина населення відразу побачить, що ці кроки – не ті, на які вони розраховували. Так і вийшло.

Але, як не дивно, такого великого обвалу рейтингу не відбулося. Протягом досить довгого часу цей рейтинг тримався. І тільки нещодавно він почав поступово падати.

Свою роль відіграли і скандали у Верховній Раді, хоча меншою мірою, оскільки Зеленський різко позбувається людей, які замішані в них. Позначився і рух "Ні капітуляції", і постійна критика.

Крім того, у президента практично немає інформаційних каналів, які б цілодобово працювали на його підтримку. Скажімо, "5 канал", Espresso чи "Прямий" сильно критикують главу держави, і це відбувається постійно, з ранку до вечора.

– До речі, про телеканали. Ми пам'ятаємо, що з подібною ситуацією свого часу зіткнувся і п'ятий президент України Петро Порошенко. Чи може і Зеленський дожитися до того, що його рейтинг зрівняється з рейтингом Порошенка в останній рік його правління?

– Я думаю, що це цілком імовірний сценарій. Практично в усіх президентів до кінця каденції рейтинг дуже сильно зменшувався.

– І це, загалом, прямо не залежить від рішень, від дій першої особи?

– Ні, залежність є. Мені здається, найбільше це залежить від того, здійснює чи ні президент болючі реформи. Якщо здійснює, то його підтримка падатиме швидше.

Нещодавно партія Зеленського заявила про те, що не має наміру проводити суто лібертаріанську політику, тобто буде більше соціалізму. Тому, можливо, його рейтинг постраждає менше.

Бо рівень патерналізму населення досить високий, люди чекають якоїсь підтримки від держави. Крім того, свідомість у громадян досить амбівалентна, в ній уживається і більше ринку, і більше соціалізму, хоча одне іншому суперечить.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!