Щойно з Ігорем Лапіним та Каракевичем Орестом на брифінгу в Верховній Раді України / the Parliament of Ukraine говорили про впливи Кремля та наслідки міжнародної діяльності Помічника Президента Зеленського Андрія Єрмака.

Отже:

по-перше, як з’ясувалось – брати, про загибель яких говорили у розмовах з Вільямом Тейлором пани Єрмак та Новіков, ЖИВІ. Тобто, російський наратив щодо громадянського конфлікту в Україні і винуватості безпосередньо України у війні на нашій території, було підкріплено брехнею. Це напряму дискредитує довіру до України у стосунках із нашими партнерами;

по-друге, якщо це робилось за директивами офіційної влади, то свідомо вводились в оману високі представники наших міжнародних партнерів і за нашими спинами змінюють потайки зовнішньополітичний курс України;

по третє, якщо пан Єрмак робив це з власної ініціативи, то брехня і введення в оману представників США, артикулювання власної суб’єктивної позиції від імені України, створює всі підстави для відставки.

Якщо пан Зеленський не поділяє зміну зовнішньополітичного курсу і не йде в форватері російських наративів, то він має звільнити помічника/радника, який дискредитує Україну та його як президента.

P.S. Лише нагадаю, що Вільям Тейлор та Курт Волкер свідчили під присягою в Конгресі. Вони чесно і дипломатично виважено відповідали на питання. Навіть не хочу думати про те, що залишилось за тактичними формулюваннями дипломатів щодо розмов, які вів пан Єрмак від імені України.

Пост Ірини Фріз Facebook Ірини Фріз

Пост Ірини Фріз Facebook Ірини Фріз

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