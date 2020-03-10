Домовленості з Росією щодо звільнення українців із в’язниць Кремля мають бути оприлюдненні, суспільство повинно знати, на які умови погодився президент Володимир Зеленський.

Таку думку висловив депутат фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз в коментарі журналістам. За його словами, все ж Україна має дотискувати ворога і вимагати безумовного звільнення наших громадян.

"На жаль, ми чуємо тільки про цей процес, який вони називають обміном, але на яких умовах він відбуватиметься ми дізнаємося потім", – зауважив Чийгоз.

Ахтем Чийгоз eurosolidarity.org

За його словами, домовленості щодо обміну мають бути широко оприлюднені, оскільки без публічності є загроза того, що вчергове відбудеться ганебна змова і Росія так само, як і минулого разу звільнить українців в обмін на виконання своїх умов.

"І це було такою ганьбою. В першу чергу – це принижує саму боротьбу наших політв’язнів. Взагалі який може бути обмін політв’язнів? Потрібно далі дотискувати ворога", – заявив Чийгоз.

"Якщо ти йдеш на поступки ворогу, якого в світі вважають злочинцем, і Гаазький трибунал є яскравим прикладом, на що не сподівалася банда Путіна. Але він почався. І зараз – це тест. Або ти зі всім світом вважаєш, що це злочинець, який напав на нашу державу, або – ти його адвокат", – підкреслив представник "ЄС".

Він додав: "Тому зараз обміни з політв’язнями – це також тест. Зараз, я вважаю, що президент Зеленський, як і президент Макрон, здійснює адвокатство для Путіна".

Крім того, на його переконання, влада налаштована на придушення та приниження людей, які відстоюють інтереси України, борються з агресором та окупантом Росією, тому й переслідує волонтерів, ветеранів та активістів. Про це він заявив під будівлею Печерського суду, який обиратиме запобіжний захід Софії Фединій у справі про погрози президенту Зеленському.

"Останні події показують, що влада налаштована не те, щоб принижувати та придушувати все те, що ми вважаємо патріотизмом. Тому я вважаю, що всім потрібно приходити і підтримувати – це також Майдан. Майдан – це коли ти небайдужий до таких випадків, які є загрозою свободі, загрозою гідності, загрозою майбутньому України", – зазначив Чийгоз.

"Народний депутат – це обов’язок бути рупором суспільства. Я вважаю, що тому тебе люди і обирають, бо вони сподіваються, що ти говоритимеш правду, будеш висловлювати думку суспільства", – додав депутат.

"Дехто вважає, що Софія Федина висловилась занадто критично. Але не буває занадто, коли критика стосується людини, яка сама дозволяє такі висловлювання на такій високій посаді. Зокрема думка, яка вразила всіх, щодо повішання людей. І, на жаль, такого дуже багато. Тому і критика, яка є дуже доцільна", – наголосив представник "Європейської солідарності".

Він підкреслив, що у разі якщо суд якимось чином змінить запобіжний захід – це буде ганьбою. "І справа на у Софії. А справа в тому – чи є в нас правосуддя, чи його немає, чи є в нас свобода, чи її немає", – зазначив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат від партії "ЄС" Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари можуть відмовитися брати участь в майбутньому обміні полоненими, якщо дізнаються, що їх змінюють "на бандитів".

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