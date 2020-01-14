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14 січня • оновлено в 22:41
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Зеленський і Трюдо обговорили авіакатастрофу в Ірані: про що домовилися

1.1т
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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову про збитий в Ірані український літак Boeing 737.

Як повідомила пресслужба українського лідера, сторони домовилися про подальші спільні дії щодо розслідування авіакатастрофи.

Трюдо попросив Зеленського сприяти в діалозі з іранською стороною під час ідентифікації тіл загиблих, зокрема громадян Канади. Президент України пообіцяв допомогти Канаді повернути тіла після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

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Сторони також підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

Зеленський і Трюдо обговорили авіакатастрофу в Ірані

Зеленський і Трюдо обговорили авіакатастрофу в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Зеленський Джастін Трюдо
Місце
Україна
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