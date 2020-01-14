Зеленський і Трюдо обговорили авіакатастрофу в Ірані: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову про збитий в Ірані український літак Boeing 737.

Як повідомила пресслужба українського лідера, сторони домовилися про подальші спільні дії щодо розслідування авіакатастрофи.

Трюдо попросив Зеленського сприяти в діалозі з іранською стороною під час ідентифікації тіл загиблих, зокрема громадян Канади. Президент України пообіцяв допомогти Канаді повернути тіла після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

Сторони також підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

Зеленський і Трюдо обговорили авіакатастрофу в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Хасан Роухані на своїй сторінці у Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.

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