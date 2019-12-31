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31 грудня • оновлено в 12:43
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Зеленський і Путін обговорили по телефону нові угоди: озвучено теми

5.3т
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Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорили звільнення українців в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram. За даними відомства, сторони також обговорили важливі питання, після чого привітали один одного з прийдешніми святами.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Новини
Росія висунула Україні нахабну вимогу після обміну полоненими

Президенти двох держав, зокрема, обговорили проведене 29 грудня звільнення утримуваних осіб. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу по території України, підписаного напередодні.

"Під час розмови глави держав домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в окупованому Криму і на території Росії, та росіян, які перебувають в Україні", – йдеться в повідомленні відомства.

Сторони висловили сподівання на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування в Донбасі почнеться найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам було передано 124 особи. В Україну повернулися 76 громадян країни.

Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пейсатая моль...! Желаю ей до конца следующего года сидеть за решеткой, вместе с хозяином - коломойкой в одной камере!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Задолбал клоун Путину звонить, отвлекает от мироустройства, гнида чубатая.
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Ukraine The
Ukraine The
"в том числе и крымчан, находящихся в оккупированном Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине......так все же граждан России или опять русских граждан Украины?)
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